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Демилитаризация России: ВСУ уничтожили 200 оккупантов и много техники

Наибольшие потери захватчики несли на Донецком направлении.
Демилитаризация России: ВСУ уничтожили 200 оккупантов и много техники
Иллюстрированное фото / facebook.com/MinistryofDefence.UA

ВСУ продолжаются проводить успешную демилитаризацию армии российской оккупантов, уничтожая ее на территории Украины. За день ликвидировано 200 захватчиков и много техники. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

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Так, с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля, и по состоянию на 18 августа армия рашистов стала меньше на:

  • 44 300 человек личного состава (-200 ликвидированных за сутки)
  • 1 889 танков (-3 за день)
  • 4 179 боевых бронированных машин (-17)
  • 1 010 артиллерийских систем (-17)
  • 265 реактивных систем залпового огня (-2)
  • 136 систем противовоздушной обороны
  • 234 самолета (-1)
  • 197 вертолетов (-1)
  • 793 беспилотника оперативно-тактического уровня (-1)
  • 190 крылатых ракет
  • 15 кораблей и катеров
  • 3 061 машин и автоцистерн (-7)
  • 93 единицы спецтехники

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Отмечается, что на протяжении суток наибольшие потери оккупанты несли на Донецком направлении.

Ранее сообщалось, что в американском Институте изучения войны объяснили, почему РФ называет удары по Крыму терактами.

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