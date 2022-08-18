Демилитаризация России: ВСУ уничтожили 200 оккупантов и много техники

Наибольшие потери захватчики несли на Донецком направлении.

ВСУ продолжаются проводить успешную демилитаризацию армии российской оккупантов, уничтожая ее на территории Украины. За день ликвидировано 200 захватчиков и много техники. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

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Так, с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля, и по состоянию на 18 августа армия рашистов стала меньше на:

44 300 человек личного состава (-200 ликвидированных за сутки)

1 889 танков (-3 за день)

4 179 боевых бронированных машин (-17)

1 010 артиллерийских систем (-17)

265 реактивных систем залпового огня (-2)

136 систем противовоздушной обороны

234 самолета (-1)

197 вертолетов (-1)

793 беспилотника оперативно-тактического уровня (-1)

190 крылатых ракет

15 кораблей и катеров

3 061 машин и автоцистерн (-7)

93 единицы спецтехники

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Отмечается, что на протяжении суток наибольшие потери оккупанты несли на Донецком направлении.

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