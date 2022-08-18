Демилитаризация России: ВСУ уничтожили 200 оккупантов и много техники
ВСУ продолжаются проводить успешную демилитаризацию армии российской оккупантов, уничтожая ее на территории Украины. За день ликвидировано 200 захватчиков и много техники. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.
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Так, с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля, и по состоянию на 18 августа армия рашистов стала меньше на:
- 44 300 человек личного состава (-200 ликвидированных за сутки)
- 1 889 танков (-3 за день)
- 4 179 боевых бронированных машин (-17)
- 1 010 артиллерийских систем (-17)
- 265 реактивных систем залпового огня (-2)
- 136 систем противовоздушной обороны
- 234 самолета (-1)
- 197 вертолетов (-1)
- 793 беспилотника оперативно-тактического уровня (-1)
- 190 крылатых ракет
- 15 кораблей и катеров
- 3 061 машин и автоцистерн (-7)
- 93 единицы спецтехники
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Отмечается, что на протяжении суток наибольшие потери оккупанты несли на Донецком направлении.
Ранее сообщалось, что в американском Институте изучения войны объяснили, почему РФ называет удары по Крыму терактами.
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