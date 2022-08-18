Ляшко ответил, почему вводят электронные рецепты на антибиотики

Сейчас это требование времени и ситуации, поэтому этот вопрос глобальный и приоритетный, - отметил Ляшко

В последнее время увеличилось количество травм, инфицирований, поэтому медикам сложно подобрать антибиотики для лечения поражений. Электронные рецепты – это требование ситуации и времени. Об этом рассказал глава МОЗ Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.

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Ляшко заявил: "Мы продолжаем модернизироваться и даже во время войны пытаемся завершить закупку и поставить оборудование, что позволяет проявлять чувствительность к антибиотикам по широкому спектру. Поскольку рост устойчивости к антибиотикам – это один из глобальных, приоритетных вопросов".

По словам министра, в последнее время увеличилось количество открытых травм и инфицирования. То, что сейчас очень тяжело для лечения заражений подобрать антибиотик – это одна из причин, почему был введен электронный рецепт на антибиотик.

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"Если кто-то считает это какими-то неудобствами, то стоит посмотреть на ситуацию в хирургических и травматологических отделениях, пообщаться с врачами, они объяснят, насколько остро проблема антибиотикорезистентности. И насколько это усложняет лечение", - отвечает министр.

Напомним, Ляшко ответил, будут ли считать коллаборантами живущих в оккупации медиков. Оказание медицинской помощи и работа в больницах изменой считаться не будет, но есть нюансы.