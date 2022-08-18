Кулеба: Глава МАГАТЭ хочет возглавить делегацию на Запорожскую АЭС

Таким образом от ответил на приглашение украинской стороны, отмечает министр.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что глава МАГАТЭ (Международного агентства ООН по атомной энергетике) Рафаэль Мариано Гросси готов лично возглавить делегацию на Запорожскую АЭС. Последняя была временно оккупирована войсками РФ. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Так, Кулеба написал, что таким образом Гросси ответил на приглашение Украины.

"Рафаэль Мариано Гросси проинформировал меня, что в ответ на приглашение Украины он готов возглавить делегацию МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию", – написал он.

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По словам министра иностранных дел, он, в свою очередь, указал на необходимость данной миссии. Это поможет противодействовать угрозам безопасности, которые были вызваны российской агрессией.

Напомним, ранее в Минобороны России анонсировали теракт на Запорожской АЭС на фоне визита в Украину генсека ООН и президента Турции.

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