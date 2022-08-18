Эрдоган прибыл во Львов

Он проведет встречу с президентов Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Украину, а именно во Львов. Об этом сообщает издание Haberturk.

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Так, Эрдоган прибыл в Украину через Польшу, где в международном аэропорту "Жешув" встретился с губернатором польского региона Радославом Виатра и турецким послом в Варшаве Ченгизом Камилом Фыратом. Затем президент поехал в украинский Львов.

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Напомним, что именно там сегодня, 18 августа, пройдет встреча Зеленского, Эрдогана и генсека ООН. Вместе с этим запланирован и отдельный контакт президентов Украины и Турции.

На фоне визитов высокопоставленных гостей во Львов там прошла волна фейковых "минирований".

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