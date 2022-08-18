За деньги с "народного Байрактара" купили спутник, – Притула

Украинцы пожертвовали сумму в 600 млн грн.

За деньги, собранные на так называемый "народный Байрактар", купили спутник. А беспилотники турецкая сторона решила передать нам бесплатно. Подробности рассказал телеведущий и волонтер Сергей Притула.

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"Украинцы, вы – космос. Мы купили спутник", – объявил Притула.

По его словам, речь идет не просто о покупке одного спутника. Вместе с ним был получен доступ к базе данным спутниковых снимков созвездия спутников ICEYE company. Доступ был выкуплен на год вперед.

"Бавовны" (хлопков, как роспропаганда называет взрывы – ред.) будет очень много", – подчеркнул Притула.

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В свою очередь пресс-служба фонда Притулы указала, что было подписано соглашение, предоставляющее доступ к одному из супников на орбите Министерству обороны Украины.

Благодаря этому украинские военные смогут получать спутниковые изображения мест с высокой частотой. При этом спутники компании ICEYE умеют создавать изображения участков Земли с высоким разрешение днем, ночью и даже через облачный покров.

Напомним, ранее в американском Институте изучения войны объяснили, почему РФ называет удары по временно оккупированному Крыму терактами.

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