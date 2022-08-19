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Карта боевых действий в Украине 19.08.2022

Актуальные карты боевых действий в Украине 19.08.2022 от Deep State и liveuamap.com.
Карта боевых действий в Украине 19.08.2022
Иллюстративное фото / EPA

Российская армия продолжает вести оккупационную войну на территории Украины с целью реализации амбиций своего президента. О том, как изменилась ситуация в зонах боевых действий, вы можете узнать по актуальным картам от Deep State и liveuamap.com.

Карта боевых действий в Украине 19.08.2022 Deep State

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Deep State опубликовал новую карту, по которой можно ознакомиться с передвижением российских оккупационных войск:

Карта боевых действий в Украине / скриншот
Карта боевых действий в Украине / скриншот

Карта боевых действий в Украине 19.08.2022 liveuamap.com

На liveuamap.com также была обновлена интерактивная карта, по которой можно отследить изменения на фронте:

Карта боевых действий в Украине / скриншот
Карта боевых действий в Украине / скриншот

В целом ситуация в зонах боевых действий за последнее время претерпела следующих изменений:

  • Прогремели мощные взрывы в Николаеве;
  • Российские войска обстреляли Никополь из гаубиц;
  • Оккупационные власти Севастополя сообщают о сбитом ПВО беспилотника в районе аэродрома Бельбек;
  • Российская армия обстреляла Харьков из РСЗО.

Ранее Зеленский назвалглавные темы встречи во Львове. Украинский и турецкий лидеры, а также генсек ООН подняли вопросы ядерной угрозы, содержания военнопленных и экспорта зерна.

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