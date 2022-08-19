Город совместно со спасателями и правоохранительными органами будет реагировать на случаи недопуска людей в укрытия, сообщили в КГГА.

Укрытия и убежища должны быть доступны для всех / КГГА

Владельцы и арендаторы помещений, где расположены объекты гражданской защиты населения - бомбоубежища и укрытия, обязаны обеспечивать свободный доступ к ним во время воздушной тревоги. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Кто не понимает этой необходимости в военное время, могут освободить эти помещения и отдать их другим владельцам. Сообщается, что в Киеве будут реагировать на случаи недопуска людей в укрытия. Об этом во время проверки одного из укрытий в Святошинском районе на бульваре Академика Вернадского заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

"Если в здании есть укрытие или хранилище, оно остается укрытием или хранилищем независимо от формы собственности или управления, независимо от смены арендатора или собственника. И во время военного положения эти помещения должны использоваться по назначению. Подобные ситуации будем решать, инспектируя помещение с представителями полиции и сил гражданской защиты", - отметил замглавы КГГА.

Ранее Зеленский назвалглавные темы встречи во Львове. Украинский и турецкий лидеры, а также генсек ООН подняли вопросы ядерной угрозы, содержания военнопленных и экспорта зерна.

