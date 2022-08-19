На Черниговщине обнаружили тайник оккупантов

Правоохранители изъяли 240 патронов, 36 снарядов, а также форму оккупантов с российскими шевронами.

В Михаило-Коцюбинской громаде Черниговской области, которая ранее временно находилась под оккупацией, пограничники совместно с полицейскими и нацгвардейцами обнаружили тайник россиян. Об этом сообщает МВД Украины.

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Правоохранителями было изъято 240 патронов калибра 12,7 мм и 36 снарядов калибра 30 мм, а также военную форму с российскими шевронами. Пригодные боеприпасы передадут Силам обороны Украины.

Ранее Зеленский назвалглавные темы встречи во Львове. Украинский и турецкий лидеры, а также генсек ООН подняли вопросы ядерной угрозы, содержания военнопленных и экспорта зерна.