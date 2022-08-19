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Чубаров ответил, каким видит административный устрой Крыма после победы

Рефат Чубаров сообщил, что когда будет восстановлен суверенитет Украины, нужно заложить правовой механизм, чтобы предоставить на территории "реального равноправия всем живущим в Крыму".
Чубаров ответил, каким видит административный устрой Крыма после победы
Рефат Чубаров / EPA / UPG

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, как видит административный устрой Крыма после победы в интервью для Telegraf.

“Когда в Крыму будет восстановлен суверенитет Украинского государства, мы должны заложить такой правовой механизм, чтобы предоставить на территории реального равноправия всем живущим в Крыму, в частности крымскотатарскому народу. Сегодняшний статус Крымской автономии должен быть переформатирован в национально-территориальную автономию в составе Украины. Это не какая-то причуда. Это единственное условие для того, чтобы создать правовой механизм для сохранения и развития коренного народа при соблюдении всех живущих в Крыму прав”, - отмечает Чубаров.

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Он отметил, что сейчас работают над этим и первым шагом было принятие Закона "О коренных народах Украины" год назад.

Глава Меджлиса уверяет: “Нам нужно продолжать работу по переформатированию Крымской автономии, совершенствовать законы. И после того, как завершится война (потому что сейчас этого нельзя сделать), внести изменения в Конституцию Украины в главу 10, где речь идет о статусе Крыма. И там четко указать об источнике Крымской автономии, которым, безусловно, является право крымскотатарского народа на самоопределение на собственной земле, что является неотъемлемой частью Украинского государства”.

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Для справки. Рефат Абдурахманович Чубаров — украинский крымскотатарский политик и общественный деятель. Народный депутат Украины III-V и VIII созывов. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа (с ноября 2013 г.), заместитель Председателя Совета представителей крымскотатарского народа (с 1999). С 2009 года – почетный профессор Киево-Могилянской академии.

Напомним, Арестович прокомментировал взрывы в РФ и Крыму. В Белгородской области взрываются составы военного на Изюмском направлении армейского уровня (20-й армии), сообщил советник.

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