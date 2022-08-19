После взрывов в Крыму выведено из строя более половины самолетов Черноморского флота РФ - Reuters

Взрывы прогремели 9 августа на авиабазе "Саки"

В результате взрывов на авиабазе "Саки" в оккупированном Крыму 9 августа выведено из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота РФ.

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Об этом сообщает Reuters.

Один из европейских чиновников на условиях анонимности рассказал изданию, что Украина последовательно добивается эффекта глубоко в тылу России. Это оказывает существенное влияние на материально-техническую базу РФ и психологическое воздействие на российское руководство, армию и гражданское население.

"По нашим оценкам, взрывы на аэродроме "Саки" 9 августа вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота", – сказал чиновник.

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Он добавил, что до этих взрывов война находилась в состоянии, близком к операционному застою. По его словам, сухопутные войска ни одной из сторон не обладают достаточной концентрированной боевой мощью, чтобы начать эффективные наступательные действия, существенно влияющие на ход войны.

Как мы писали ранее, власти и пропагандисты РФ пытаются выставить удары по российским военным объектам в Крыму как теракты, чтобы отвлечь внимание от собственных нарушений международного права и повлиять на стремление Запада объявить Россию государством-спонсором терроризма.