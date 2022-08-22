Командующий рассказал, как флот воевал в первые дни войны

Ключевую роль в защите побережья сыграли беспилотники

В первые дни войны основными видами оружия, которое активно использовалось украинскими Военно-морскими силами для защиты побережья, были противокорабельные мины и беспилотники "Байрактар". Об этом рассказал командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, сообщает пресс-служба ведомства.

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"Морально мы все были готовы, готовились к этому. Корабли Военно-морских сил были выведены из пунктов базирования, корабельно-тактические группы несли службу в море. Были сформированы группы артиллерии на берегу, которые находились во взаимодействии со средствами технической разведки для выявления надводных целей противника", – рассказал он.

По словам командующего, морские мины на тот момент были самым мощным оружием, имевшимся в распоряжении украинского флота, поэтому их активно применяли, чтобы не допустить высадку российского десанта.

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"Задача была – рассредоточение кораблей и несение радиолокационных дозоров. Ночью все выходили в море по графику, несмотря на большой риск быть затопленными, корабли выходили в море – и сейчас выходят, чтобы выйти вперед и посмотреть, где же противник", – рассказал Неижпапа.

Кроме того, в первые дни войны ключевую роль в защите побережья сыграла эскадрилья "Байрактаров", которые работали в Херсонской области и над Черным морем.

Напомним, гендиректор Baykar похвалил навыки ВСУ по работе с Bayraktar. Беспилотные летательные системы ведут длительное наблюдение и поддерживают боевые действия на земле.

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