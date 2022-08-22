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В Минобороны сказали, как уничтожение складов повлияло на врага

Постепенно запасы оружия, завезенного на Херсонщину, снижаются
 |  Автор: Юрий Кобзар
В Минобороны сказали, как уничтожение складов повлияло на врага
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Россияне пытаются рассредоточить свои склады боеприпасов из-за угрозы ударов по ним со стороны ВСУ. Об этом в эфире телеканала FreeDom рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра сил обороны "Юга" Украины Наталья Гуменюк.

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"Они их просто рассредоточивают, осознавая, что мы попадаем и попадаем. Пытаются не хранить все яйца в одной корзине, но вместе с тем помним о том, что Херсонщина находится под оккупацией уже полгода, и сколько за это время завозилось туда всего, очень трудно спрогнозировать, подсчитать и тем более объявить”, – заявила она.

Гуменюк отметила, что систематическая потеря вооружений оказывает очень серьезное влияние на российские войска. В частности заметна тенденция к снижению числа обстрелов реактивной артиллерией.

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"Мы видим результат огневого воздействия на склады. Также понимая, что подтягивание тяжелого вооружения и дополнительных боеприпасов через поврежденные мосты для них практически нереально сегодня, оно минимизировано. Значит, сколько бы их ни было, их будет все меньше и меньше", — резюмировала она.

Напомним, оккупанты придумали подлый метод мобилизации мужчин. В Луганске продолжается тотальная принудительная мобилизация мужского населения.

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