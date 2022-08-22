Фейк: в Днепре опровергли информацию о продлении комендантского часа

Как сообщается в фейковом сообщении, в Днепре в День Независимости Украины продлили комендантский час.

Сообщения о продлении комендантского часа в Днепропетровске появились в разных городских сообществах в социальных сетях. Об этом сообщил Telegram-канал "Стоп Фейк Днепр", где официальные представители властей города опровергают недостоверные новости.

В сообщениях, гуляющих по Интернету, говорится: "С 22 августа 2022 года комендантский час продлится с 19:00 до 7:00 утра следующего дня, а в течение Дня Независимости комендантский час продлится с 19:00 до 7:00 25 августа (т.е. больше суток – ред.)”.

Также горожан предупреждают о недопустимости передвижения по улицам Днепра.

Кто разгоняет такую ​​информацию – неизвестно. Официально никто комендантское время не продлевает.

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Власти отмечают, что "сегодня в Днепре и области не меняли комендантское время!" При этом в ОВА не исключают, что "возможно еще будут нововведения по 24 августа".

"Пожалуйста, доверяйте только проверенным источникам! Не распространяйте дезинформацию!", - говорится в сообщении.

Напомним, армия РФ наступает на Николаевском направлении – Генштаб. На других участках фронта ситуация не изменилась.