Арестович оценил риск массированных ударов на 24 августа

В Офисе президента прокомментировали вероятность того, что Россия устроит ракетный террор на День Независимости

Вероятность масштабных ракетных ударов со стороны России на День Независимости невелика, поскольку Кремль сейчас не заинтересован в эскалации конфликта. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы "Завтрак с 1+1".

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"Опасность, наверное, есть, хотя я скептически отношусь к массированным обстрелам или чему-то такому. Объясню почему – россияне сейчас ищут пути к переговорам. А любая эскалация отвергает это назад", — заявил он.

В то же время Арестович призывает украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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"Если раздается сигнал воздушной тревоги, не игнорируйте их несколько дней. Но я не верю в массированные обстрелы, особенно Киева", — подчеркнул советник.

Напомним, Ким решил не закрывать Николаев на 24 августа. Власти Николаева решили не идти по пути Харькова, несмотря на угрозу обстрелов в День Независимости.

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