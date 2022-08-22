Арестович оценил риск массированных ударов на 24 августа
Вероятность масштабных ракетных ударов со стороны России на День Независимости невелика, поскольку Кремль сейчас не заинтересован в эскалации конфликта. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы "Завтрак с 1+1".
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"Опасность, наверное, есть, хотя я скептически отношусь к массированным обстрелам или чему-то такому. Объясню почему – россияне сейчас ищут пути к переговорам. А любая эскалация отвергает это назад", — заявил он.
В то же время Арестович призывает украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
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"Если раздается сигнал воздушной тревоги, не игнорируйте их несколько дней. Но я не верю в массированные обстрелы, особенно Киева", — подчеркнул советник.
Напомним, Ким решил не закрывать Николаев на 24 августа. Власти Николаева решили не идти по пути Харькова, несмотря на угрозу обстрелов в День Независимости.
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