Ким решил не закрывать Николаев на 24 августа

Власти Николаева решили не идти по пути Харькова, несмотря на угрозу обстрелов в День Независимости

Власти не будут вводить длительный комендантский час в Николаеве на День Независимости. Однако горожан просят по возможности оставаться дома в этот день. Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

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"Город закрывать мы не будем на 23-24 (августа – ред.). Прошу всех максимально аккуратно относиться к этой ситуации, потому что российские оккупанты угрожают тем, что будут обстреливать пункты принятия решения", – заявил он.

По словам Кима, не будут закрывать и другие населенные пункты региона, которые часто обстреливаются оккупантами.

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В то же время власти не планируют устраивать никаких массовых мероприятий на 24 августа, а жителей региона просят оставаться дома.

"Готовим распоряжение о том, что рекомендуем всем дистанционно работать в эти дни, но при этом город не закрываем. Не проводим мероприятия, где массовое скопление людей, прошу от себя не собираться", – подчеркнул Ким.

Напомним, ранее власти Харьковщины решили ввести затяжной комендантский час в Харькове и области на 24 августа. Решение вызвано постоянными обстрелами со стороны захватчиков.

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