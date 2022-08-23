Зеленский анонсировал возвращение украинского флага в Крым

Президент уверен, что над украинской территорией не должно быть флага тех, кто отрицает свободу

Сине-желтый флаг снова будет поднят на всех украинских территориях, которые сейчас оккупированы Россией. Там не может быть флага тех, кто не знает, что такое свобода. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем выступлении на церемонии поднятия Государственного флага Украины.

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"Поднимется навсегда. В Мелитополе – над Площадью Победы, там где не может быть флага тех, кто проиграет эту войну. Там будет сине-желтый. В Херсоне над площадью Свободы, там не может быть флага тех, кто не знает что такое свобода. Сине-желтый будет на Азовском проспекте в Бердянске и на Зеленой аллее в Скадовске, над АЭС в Энергодаре и над Каховской ГЭС, на Анджигольськом маяке и на Саур-могиле, на берегах Северского Донца, Кальмиуса, у Олешковских песков – там не может быть флага тех, кто впервые слышит эти наши украинские названия", - сказал Зеленский.

Отдельно президент упомянул Крым, который находится под оккупацией уже более 8 лет.

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"В Ялте, Керчи, Джанкое, Симферополе, на Ай-Петри – (будут подняты – ред.) украинский и крымскотатарский флаги. Как бы кто-то не пытался перекрутить историю, именно эти цвета исторически связаны с Крымом", – отметил Зеленский.

Напомним, с начала войны Россия выпустила по Украине почти 3500 ракет. По словам президента, удары российской артиллерии просто невозможно подсчитать.

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