Раздевал и пытал гражданских в Гостомеле: Под суд отдали росгвардейца

За военные преступления будут судить еще одного россиянина

Росгвардейца будут судить за военные преступления / gp.gov.ua

Правоохранители закончили следствие и направили в суд материалы дела в отношении российского военнослужащего Росгвардии, который пытал мирных жителей во время оккупации поселка Гостомель под Киевом. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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По данным следствия, в марте, когда Гостомель контролировали оккупационные войска, обвиняемый вместе с сослуживцами незаконно обыскивал дома мирных жителей. Россияне вламывались в жилища, выбивая двери и окна, под предлогом поиска бойцов ВСУ и правоохранителей.

“Они угрожали мирным жителям оружием, заставили их раздеться. В дальнейшем людей без пищи и воды удерживали в подвале, избивали прикладами по ребрам и ногам, угрожая оружием имитировали казнь”, – говорят в прокуратуре.

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Действия российских солдат, в том числе обвиняемого, украинские правоохранители квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, оккупанты похитили в Мелитополе четырех украинцев. Мужчин отправили в один из следственных изоляторов российской столицы – Лефортово, чтобы обвинить в "диверсиях".

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