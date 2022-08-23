Пес Патрон "стал" директором в Uanimals

Популярный пес-сапер стал директором департамента коммуникаций зоозащитной организации

Пес Патрон теперь будет заниматься не только разминированием, но и информационной работой.

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Об этом сообщили на странице зоозащитной организации Uanimals в Instagram.

Теперь Патрон там официально занимает должность директора департамента коммуникаций.

"Мы уже неоднократно взаимодействовали с легендарным псом Патроном, который разыгрывал для нас свой мерч, а затем на свой день рождения собрал для спасения животных 261 470 грн! Мы поняли, что Патрон уже далеко не волонтёр организации UAnimals, а полноправный член нашей команды. Поэтому мы рады сообщить важную новость: пес Патрон будет официально занимать должность директора департамента коммуникаций UAnimals!

"Очень важно всеми возможными методами доносить до украинцев и аудитории за границей важность спасения животных. И сложно найти лидера мнений столь мощного в этих сообщениях, как пес Патрон", — говорит основатель UAnimals Александр Тодорчук. "Гав-гав-гав", - подтверждает слова Александра пес Патрон. Уже в ближайшее время следите за новостями Патрона и UAnimals о нашем сотрудничестве", - сообщили на странице UAnimals.

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Как мы писали ранее, пес черниговских саперов Патрон завел собственный аккаунт в TikTok.