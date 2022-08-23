Зеленский сказал, как Крым стал причиной вторжения в Украину

В 2014 году многие страны предпочли проигнорировать российскую аннексию полуострова

Многие страны проигнорировали аннексию Крыма Россией, что в итоге стало одной из ключевых причин для нынешнего полномасштабного вторжения в Украину. Об этом заявил президента Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Крымской платформы.

Читайте также: Более 90% украинцев верят в победу в войне: опрос

"Мы благодарны, что многие в мире не молчали обо всем этом, многие противодействовали постоянно, помогали нам, боролись. Но, в то же время, многие промолчали и это правда, старались не замечать, что происходило в Крыму. И это стало одной из ключевых причин, по моему мнению, всего, что происходит сейчас в Украине и мире", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что нужно помнить обо всех тех людях в Крыму, которые по сей день сопротивляются российской оккупации.

Читайте также: Усиление защиты Крыма отвлечет россиян от линии фронта - ISW

"Их репрессируют. Но мы видим их, мы знаем о них, мы им благодарны", – подчеркнул глава государства.

Напомним, Зеленский анонсировал возвращение украинского флага в Крым. Президент уверен, что над украинской территорией не должно быть флага тех, кто отрицает свободу.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.