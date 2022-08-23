Дуда собрался посетить освобожденный Крым
Президент Польши Анджей Дуда анонсировал свой визит в Крым после его освобождения от российской оккупации. Об этом Дуда заявил на втором саммите Крымской платформы в Киеве.
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Выступая на открытии саммита, польский лидер отметил, что ранее никогда не был в Крыму, но хочет посетить полуостров.
"Крым украинский, я верю, господин Владимир, что вы покажете мне Крым, я буду там, побываю на этом полуострове украинском", – сказал он, обращаясь к Владимиру Зеленскому.
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Также Дуда отметил, что Польша является надежным тылом для Украины и настоящим домом для тех украинцев, которые стали беженцами.
"Сегодня мы имеем российское нашествие, Польша – это ваш тыл, ваш дом, это ваши братья и сестры. Это семья для всех ваших беженцев. У нас нет споров, все президенты Польши сказали бы то же самое. Мы с вами", – заверил Дуда.
Напомним, Зеленский сказал, как Крым стал причиной вторжения в Украину. В 2014 году многие страны предпочли проигнорировать российскую аннексию полуострова.
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