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Все энергоблоки ЗАЭС до сих пор отключены – Энергоатом

После вчерашнего экстренного отключения работа станции всё еще не восстановлена
 |  Автор: Юрий Кобзар
Все энергоблоки ЗАЭС до сих пор отключены – Энергоатом
Иллюстративное фото / wikipedia.org

По состоянию на 9 утра пятницы, 26 августа, все энергоблоки Запорожской АЭС оставались отключенными от энергосети. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

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Отмечается, что внутренние потребности самой АЭС в электропитании сейчас обеспечивает отремонтированная линия связи с энергосистемой Украины.

"Линия выдачи мощности ЗАЭС в энергосистему Украины также восстановлена, ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков ЗАЭС к сети", – сообщили в компании.

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Утверждается, что замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.

Напомним, министр энергетики призвал мировые организации посетить ЗАЭС для обеспечения стабильной работы и проверки оружия, используемого оккупантами на территории АЭС.

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