Галущенко призвал МАГАТЭ и ООН к совместной миссии на ЗАЭС

Министр энергетики призвал мировые организации посетить станцию для обеспечения стабильной работы и проверки оружия, используемого оккупантами на территории АЭС.

Вчера, 25 августа, стало известно о том, что Запорожскую АЭС расстреляли российские оккупанты и создали нестабильную работу станции. ЗАЭС была в первый раз полностью отключена от сети. Об этом сообщает министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook.

Министр энергетики напомнил, что станция оккупирована уже около полугода.

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“Наличие на ЗАЭС и возле нее российских военных, дальнейшие действия которых нельзя предусмотреть – это постоянный триггер возможной ядерной катастрофы. События сегодняшнего дня тому – очередное яркое подтверждение. Кто готов взять на себя ответственность за безопасность завтрашнего дня?”, - обратился он к мировому сообществу.

Галущенко призвал МАТАТЭ и ООН прибыть с совместной миссией на ЗАЭС. Также он отметил, что миссия должна иметь мандат на исследование не только норм обеспечения ядерной безопасности, но и таких компонентов как оружие, используемое оккупантами на территории станции.

"Срочная деоккупация и демилитаризация ЗАЭС - единственный путь, чтобы Европа могла спокойно спать и не бояться ядерных облаков в своем небе", - призывает министр.

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Галущенко отметил профессионализм энергетиков, работающих на ЗАЭС, а также то, что они в очередной раз обезопасили мир от возможных катастрофических последствий. Он также отметил, что сейчас к работе автоматики и систем безопасности замечаний нет.

Напомним, за атаками на Запорожскую АЭС стоит Россия – ISW. Российские войска полностью контролируют станцию, но не могут предоставить убедительные доказательства "обстрелов", в которых обвиняют ВСУ.