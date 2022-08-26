Ночные обстрелы Николаева: что известно

Российские войска обстреливают близлежащие села Николаевщины из систем залпового огня «Ураган».

В ночь на 26 августа в 03:30, в Николаеве раздавались взрывы. Об этом сообщил Виталий Ким, глава Николаевской ОГА в Telegram.

Он сообщил, что информация о взрывах в настоящее время уточняется.

Кроме того, Ким проинформировал о ситуации, которая происходила 25 августа.

Так, в Николаевском районе 25 августа под обстрел попало село Лупарево Галицыновской общины.

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В Баштанском районе вчера и сегодня были обстреляны деревни Широкое и Красная Долина Широковской общины. По информации, были повреждены два сельскохозяйственных здания, пострадавших нет.

Виталий Ким добавил, что продолжаются обстрелы населенных пунктов Березнеговатской общины. Так, 25 августа, ориентировочно в 18:10 были обстрелы пгт Березнеговатое. Как сообщает Ок «Юг», удар был нанесен реактивными системами залпового огня «Ураган». Ушибы были нанесены по сельскохозяйственным площадям, обошлось без жертв.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, Арестович заявил о начале четвертого этапа войны. Новый период противостояния с РФ начался после 10 августа и продлится "два-три месяца до зимы".