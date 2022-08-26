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Зачем власти массово раздали оружие в первые дни войны: Ответ МВД

Почти бесконтрольная выдача оружия вызвала полярные оценки среди украинцев
 |  Автор: Юрий Кобзар
Зачем власти массово раздали оружие в первые дни войны: Ответ МВД
Денис Монастырский - глава МВД / facebook.com/mvs.gov.ua

Массовая раздача оружия населению в первые дни полномасштабного вторжения, вероятно, стала одним из важных факторов, позволивших удержать оборону. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в интервью Washington Post, выдержки из которого цитирует пресс-служба министерства.

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Отмечается, что решение властей массово раздать оружие вызвало полярные мнения в украинском обществе. В том числе потому, что оружие получали даже те, кто никогда раньше не держал его в руках. 

По словам Монастырского, идя на такой шаг, власти просто заранее вооружали потенциальных участников партизанского сопротивления. Однако на практике раздача оружия, вероятно, помогла в целом удержать ситуацию под контролем.

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"Этот шаг стал важным фактором сдерживания как для россиян, так и для потенциальных украинских перебежчиков. Ведь любой украинский мэр, задумавшийся об измене, понял бы, что снаружи его ждут 20 человек с оружием, и что "он и его семья будут первыми", – заявил глава МВД.

Напомним, в США проведут проверку расходов на военную помощь Украине. В американском Минобороны анонсировали обзор трат, которые идут на вооружение для украинской стороны.

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