Паломникам-хасидам рекомендуют воздержаться от визита в Украину на празднование Рош ха-Шана

Россияне могут использовать приезд паломников для устроения провокаций.

Паломникам-хасидам порекомендовали воздержаться от визита в Украину на празднование Рош ха-Шана в Умани. Это решение было принято совместно с правоохранительными структурами Израиля и другими ответственными органами украинской власти. Об этом сообщают СБУ в Telegram.

Как поясняют в СБУ, рекомендации связаны с возможными ракетными обстрелами с российской стороны, направленными на дестабилизацию межнациональных отношений и нанесение ущерба международному имиджу Украины.

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Правоохранительные органы проверяют информацию о возможных угрозах для пребывания паломников в нашем государстве ради своевременного комплексного реагирования.

Как сообщает СБУ, сейчас особое внимание уделяется антитеррористической защищенности объектов паломничества и маршрутов передвижения верующих. Регулярно проводятся контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия, усиливается контроль над незаконным оборотом оружия и опасных веществ. Также район паломничества и прилегающие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением и т.д.

Несмотря на все меры безопасности, РФ может использовать приезд и массовое скопление паломников для устроения провокаций, поэтому в обращении Служба Безопасности Украины советует воздержаться от поездки в Украину.

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Для справки. Рош га-Шана (ивр. רֹאשׁ הַשָּׁנָה‎, «глава года») — Праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Отмечают 1 и 2-ю тишрею, обычно приходящуюся на конец сентября — начало октября. По традиции этот день не может приходиться на воскресенье, среду или пятницу.

Напомним, в 14 странах переименовали улицы и площади в честь Украины. Переименование улиц и площадей происходило в рамках кампании Ukraine Street в знак солидарности с Украиной.