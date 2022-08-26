Паломникам-хасидам рекомендуют воздержаться от визита в Украину на празднование Рош ха-Шана
Паломникам-хасидам порекомендовали воздержаться от визита в Украину на празднование Рош ха-Шана в Умани. Это решение было принято совместно с правоохранительными структурами Израиля и другими ответственными органами украинской власти. Об этом сообщают СБУ в Telegram.
Как поясняют в СБУ, рекомендации связаны с возможными ракетными обстрелами с российской стороны, направленными на дестабилизацию межнациональных отношений и нанесение ущерба международному имиджу Украины.
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Правоохранительные органы проверяют информацию о возможных угрозах для пребывания паломников в нашем государстве ради своевременного комплексного реагирования.
Как сообщает СБУ, сейчас особое внимание уделяется антитеррористической защищенности объектов паломничества и маршрутов передвижения верующих. Регулярно проводятся контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия, усиливается контроль над незаконным оборотом оружия и опасных веществ. Также район паломничества и прилегающие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением и т.д.
Несмотря на все меры безопасности, РФ может использовать приезд и массовое скопление паломников для устроения провокаций, поэтому в обращении Служба Безопасности Украины советует воздержаться от поездки в Украину.
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Для справки. Рош га-Шана (ивр. רֹאשׁ הַשָּׁנָה, «глава года») — Праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Отмечают 1 и 2-ю тишрею, обычно приходящуюся на конец сентября — начало октября. По традиции этот день не может приходиться на воскресенье, среду или пятницу.
Напомним, в 14 странах переименовали улицы и площади в честь Украины. Переименование улиц и площадей происходило в рамках кампании Ukraine Street в знак солидарности с Украиной.