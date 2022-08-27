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Генштаб отчитался о потерях врага за сутки

Демилитаризация России не прекращается ни на день
 |  Автор: Юрий Кобзар
Генштаб отчитался о потерях врага за сутки
Иллюстративное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла убитыми около 46,5 тысяч солдат. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали около 250 оккупантов, сообщает Генштаб.

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Помимо живой силы противника украинские защитники также уничтожили:

  • 1939 танков (+3 за последние сутки), 
  • 4254 боевые бронированные машины (+3 за сутки), 
  • 1045 артиллерийских систем (+5), 
  • 274 РСЗО (+2), 
  • 148 средств ПВО,
  • 234 самолета, 

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  • 202 вертолета, 
  • 836 БПЛА оперативно-тактического уровня (+2),
  • 196 крылатых ракет,
  • 15 кораблей и катеров,
  • 3165 автомобилей и автоцистерн (+3),
  • 99 единиц специальной техники.

По данным Генштаба, больше всего потерь у противника сейчас на Донецком направлении.

Напомним, РФ наращивает силы на двух направлениях. Украинские защитники уничтожили разведгруппу и отразили наступление врага в ряде направлений.

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