Генштаб отчитался о потерях врага за сутки

Демилитаризация России не прекращается ни на день

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла убитыми около 46,5 тысяч солдат. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали около 250 оккупантов, сообщает Генштаб.

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Помимо живой силы противника украинские защитники также уничтожили:

1939 танков (+3 за последние сутки),

4254 боевые бронированные машины (+3 за сутки),

1045 артиллерийских систем (+5),

274 РСЗО (+2),

148 средств ПВО,

234 самолета,

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202 вертолета,

836 БПЛА оперативно-тактического уровня (+2),

196 крылатых ракет,

15 кораблей и катеров,

3165 автомобилей и автоцистерн (+3),

99 единиц специальной техники.

По данным Генштаба, больше всего потерь у противника сейчас на Донецком направлении.

Напомним, РФ наращивает силы на двух направлениях. Украинские защитники уничтожили разведгруппу и отразили наступление врага в ряде направлений.

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