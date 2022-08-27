Генштаб отчитался о потерях врага за сутки
Демилитаризация России не прекращается ни на день
С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла убитыми около 46,5 тысяч солдат. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали около 250 оккупантов, сообщает Генштаб.
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Помимо живой силы противника украинские защитники также уничтожили:
- 1939 танков (+3 за последние сутки),
- 4254 боевые бронированные машины (+3 за сутки),
- 1045 артиллерийских систем (+5),
- 274 РСЗО (+2),
- 148 средств ПВО,
- 234 самолета,
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- 202 вертолета,
- 836 БПЛА оперативно-тактического уровня (+2),
- 196 крылатых ракет,
- 15 кораблей и катеров,
- 3165 автомобилей и автоцистерн (+3),
- 99 единиц специальной техники.
По данным Генштаба, больше всего потерь у противника сейчас на Донецком направлении.
Напомним, РФ наращивает силы на двух направлениях. Украинские защитники уничтожили разведгруппу и отразили наступление врага в ряде направлений.
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