РФ наращивает силы на двух направлениях - Генштаб

Украинские защитники уничтожили разведгруппу и отразили наступление врага в ряде направлений.

На Волынском и Полесском направлениях российские военные продолжают наращивать силы и средства радиоэлектронной разведки. Об этом в субботу, 27 августа, сообщает Генштаб ВСУ.

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"На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны Украины. Из ствольной артиллерии обстрелял район села Толстодубово Сумской области", - сообщили в Генштабе.

На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии объектов гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Светличное, Победа, Протопоповка, Дементиевка, Петровка, Черкасские Тишки, Одноробовка, Замуловка и Циркуны. Задействовал авиацию для удара возле Гусаровки.

Штурмовыми действиями пытался продвинуться в направлении Дементиевки, успеха не имел, отошел.

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На Славянском направлении противник задействовал ствольную артиллерию и РСЗО для обстрелов районов Долины, Дибривного и Краснополья. Провел воздушную разведку вблизи Новой Дмитровки. В целях нарушения системы навигационного обеспечения Сил обороны развернул комплекс радиоэлектронной борьбы.

На Краматорском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись территории у Сидорового, Верхнекамянского, Раздолевки и Калеников. Для уточнения положения наших войск враг вел воздушную разведку БПЛА.

Силы обороны отразили попытку наступления врага в направлении Григоровки.

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На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы ВСУ из имеющегося вооружения в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево и Кодема. Ударам вражеской авиации подверглись районы Зайцева и Соледара.

Отдельные подразделения противника предприняли попытку улучшения тактического положения в направлениях населенных пунктов Соледарь, Зайцево и Майорск. Удачи не имели, отошли.

На Авдеевском направлении враг огнем танков, ствольной и реактивной артиллерии пытался разрушить важные объекты гражданской и военной инфраструктуры, нанести урон нашим подразделениям вблизи Водяного, Первомайского, Красногоровки, Железного и Новобахмутовки. Удары авиации подверглись районам Марьинки и Валентиновки.

Наступательными действиями оккупанты пытались продвинуться в направлении Невельского, получили отпор и откатились назад. Для корректировки огня артиллерии враг вел воздушную разведку БПЛА.

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На Новопавловском направлении подразделения противника имеющимися средствами огневого поражения продолжали обстрелы районов населенных пунктов Угледар, Новомихайловка и Большая Новоселка. Враг задействовал авиацию для ударов неподалеку от Владимировки.

Вел наступательный бой в направлении населенного пункта Пречистовка, успеха не имел, отошел.

На Запорожском направлении зафиксировано огневое поражение территорий возле Новополя, Гуляйпольского, Волшебного и Шевченко.

Ударам авиации подверглись районам Новополь, Гуляйпольского, Новоданиловки и Ольговского.

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В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает выполнять задачи разведки и блокировки гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

На Южнобугском направлении основные усилия враг сосредотачивает на недопущении продвижения ВСУ.

Обстреливал из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Никополь, Александровка, Степная Долина, Кобзарцы, Терновка, Тополино, Андреевка и Лозовое. Нанес авиаудары вблизи Большого Артакового, Первомайского и Ольгиного.

Силами разведывательной группы оккупанты пытались вести разведку в районе Потемкиного, враг обнаружен и обезврежен.

Ранее в ОП спрогнозировали, как закончится война. Украинская армия должна выйти на границы Украины 1991 года, и Россия будет готова к переговорам на условиях Киева.

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