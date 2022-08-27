На Николаевщине задержали российского наводчика

Местный житель передавал врагу координаты школ для "запугивающих" ракетных ударов и сообщал о перемещении ВСУ.

В прифронтовых районах Николаевской области СБУ задержала российского агента, который передавал врагу точные координаты школ города для так называемых "запугивающих" ракетных ударов. Об этом в субботу, 27 августа, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным правоохранителей, также злоумышленник собирал разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на юге.

Установлено, что по его "наводке" в Николаеве разрушено и повреждено несколько объектов военной инфраструктуры и нанесен сокрушительный удар по двум школам.

При этом в целом с начала полномасштабного вторжения РФ в городе частично или полностью разрушены три вуза, два техникума и более 10 школ.

Как выяснили в СБУ, задержанного завербовал кадровый сотрудник военной разведки РФ.

Указано, что задержанный был активным участником дискуссий в многочисленных Telegram-каналах антигосударственного направления, где не скрывал своих антиукраинских взглядов и откровенно продвигал российские нарративы.

Правоохранители провели обыски по месту его жительства, где обнаружили мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с российским куратором.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по статье о несанкционированном распространеним информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ (ч. 3 ст. 114-2) УКУ.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Следствие продолжается.

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Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила агентов РФ в пенитенциарной системе. Предатели передавали врагу информацию о сотрудниках пенитенциарных заведений, не изменивших присяге и оставшихся верными Украине. А в Славянске задержан агент РФ, собиравший разведданные о ВСУ.

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