Названо количество вагнеровцев в Украине

Так называемая “группа Вагнера” по факту превратилась в элитное спецподразделение вне штата армии РФ

В настоящее время на территории Украины воюют около 4,5-5 тысяч наемников так называемой "группы Вагнера". Россия использует их преимущественно для штурмовых действий на Донбассе. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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"По нашим подсчетам, их примерно 4,5-5 тысяч. Они на сегодня работают на определенных направлениях, в первой линии. Это как штурмовые отряды. Притом они работают на наиболее угрожающих направлениях. Мы видели их работу в Лисичанске, на направлении Попасная – Бахмут. ", – рассказал он.

Скибицкий отметил, что российское командование совершенно не жалеет наемников, поэтому их используют как передовые отряды на самой первой линии наступления.

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Также в украинской разведке указывают на тот факт, что наемники “группы Вагнера” являются одним из наиболее подготовленных подразделений, воюющих на стороне России. Этому способствует жесткий отбор тех, кто попадает в “группу”.

“Там есть люди, которые действительно могут выполнять психологически, эмоционально, физически наиболее сложные задачи. Это не регулярные вооруженные силы – это несколько более высокий уровень", – отметил Скибицкий.

Напомним, в ГУР сказали, зачем РФ стянула войска в Херсон. Россияне намерены удерживать Херсон любой ценой.

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