В ГУР сказали, зачем РФ стянула войска в Херсон

Россияне намерены удерживать Херсон любой ценой

Россия стянула войска на правый берег Днепра, чтобы иметь возможность как обороняться, так и наступать с этого направления. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Читайте также: РФ наращивает силы на двух направлениях - Генштаб

“Там сделано по две, а в некоторых местах – и по три линии оборонительных сооружений, которые в инженерном плане полностью оборудованы. То есть они по сути создали плацдарм на юге Украины для любых действий – или это оборона, или контрнаступление, или наступление", – заявил он.

По словам Скибицкого, усиление группировки в Херсоне отчасти связано с желанием оккупантов обеспечить проведение "референдума".

Вторая причина состоит в том, что Кремль не отказался от планов захвата всей Украины. Поэтому Херсонский плацдарм важен для дальнейшего наступления вглубь страны.

Читайте также: Данилов анонсировал продолжение "хлопков" на объектах врага

Наконец, в-третьих, для Путина очень важны именно Запорожская и Херсонская области, поскольку так он обеспечивает Крым водой и электроэнергией.

"Поэтому там идет перемещение, идет перегруппировка войск. В районе Антоновского моста они создают понтонные переправы, чтобы обеспечить логистическую поддержку и перемещения войск на оккупированной части правого берега Днепра. И для них очень важно удержать Херсон – это однозначно", – добавил Скибицкий.

Напомним, Генштаб отчитался о потерях врага за сутки. Демилитаризация России не прекращается ни на день.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.