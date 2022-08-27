Враг движется на 100 метров за день, вместо 5 км – Гайдай

Глава Луганщины рассказал, как изменились темпы российского продвижения

Фактические темпы продвижения российской армии на Донбассе в десятки раз медленнее, чем того требует Кремль. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире Радио НВ.

Читайте также: Названо количество вагнеровцев в Украине

"Кремль ставит задачу своим войскам до 5 км в день проходить, но это фантастика. Иногда российская армия не может даже 100 м пройти в сутки", – рассказал он.

По словам Гайдая, сейчас армия захватчиков вплотную приблизилась к Бахмуту и ведет массированные обстрелы города.

"Бахмут проходит ту же историю, что происходила в Северодонецке. Уже прямой наводкой обстреливают из артиллерии", – отметил губернатор.

Читайте также: В ГУР сказали, зачем РФ стянула войска в Херсон

В то же время глава Луганской области считает, что украинские удары по российскому тыл значительно снизили интенсивность вражеского огня.

"Россияне не сидят на месте, они ищут новые возможности логистики, чтобы подвозить снаряды и дальше продолжать боевые действия. Но все равно не такая интенсивность, как была раньше", – рассказал глава ОВА.

Напомним, повреждения Антоновского моста видны из космоса. Спутниковые снимки показали результаты вчерашнего удара ВСУ.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.