Повреждения Антоновского моста видны из космоса

Последствия ударов ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне показали на спутниковых снимках. Фотографии опубликовал OSINT-исследователь Тим Эрхарт у себя в Twitter.

Фотографии были сделаны спутником компании Planet Labs около 15:00 в пятницу, 26 августа – примерно через час после очередного удара ВСУ.

Как видно на снимках, на южной стороне моста одна из секций имеет значительные повреждения, хотя и до сих пор не разрушена полностью. При этом на мосту не видно транспорта, что говорит о невозможности его использования.

Также Эрхарт опубликовал спутниковые фото Дарьевского моста через реку Ингулец. Это часть маршрута, ведущего от дамбы Каховской ГЭС. Из-за низкого качества снимков повреждений на мосту не видно, однако хорошо заметна понтонная переправа, построенная рядом.

About 9 hours ago (12:00 UTC), a Planet satellite imaged #antonovskybridge in #Kherson. Damage continues to be limited to a single span on the southern side. The section hasn't fallen, but damage is visible and no vehicles are visible on the bridge. Pontoon is still operating. pic.twitter.com/d3GTq0kPdm