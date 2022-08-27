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Повреждения Антоновского моста видны из космоса

Спутниковые снимки показали результаты вчерашнего удара ВСУ
 |  Автор: Юрий Кобзар
Повреждения Антоновского моста видны из космоса
Иллюстративное фото / wikipedia.org

Последствия ударов ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне показали на спутниковых снимках. Фотографии опубликовал OSINT-исследователь Тим Эрхарт у себя в Twitter.

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Фотографии были сделаны спутником компании Planet Labs около 15:00 в пятницу, 26 августа – примерно через час после очередного удара ВСУ.

Как видно на снимках, на южной стороне моста одна из секций имеет значительные повреждения, хотя и до сих пор не разрушена полностью. При этом на мосту не видно транспорта, что говорит о невозможности его использования.

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Также Эрхарт опубликовал спутниковые фото Дарьевского моста через реку Ингулец. Это часть маршрута, ведущего от дамбы Каховской ГЭС. Из-за низкого качества снимков повреждений на мосту не видно, однако хорошо заметна понтонная переправа, построенная рядом.

Напомним, на юге Украины оккупанты лишились двух мостов. За день ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ в целом выполнили более 250 огневых задач по позициям врага.

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