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Названы потери РФ за последние сутки

Количество убитых оккупантов перевалило за отметку в 47 тысяч человек
 |  Автор: Юрий Кобзар
Названы потери РФ за последние сутки
Иллюстративное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

С начала вторжения в Украину российская армия потеряла убитыми уже около 47100 своих солдат и наемников. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Так, за последние сутки украинскими бойцами ликвидированы:

  • 350 человек личного состава, 
  • 5 танков (всего с начала вторжения 1947),
  • 12 боевых бронированных машин (всего 4269), 
  • 10 артиллерийских систем (1060), 
  • 5 РСЗО (279), 
  • 1 установку ПВО (149),
  • 1 вертолет (203), 
  • 6 БПЛА оперативно-тактического уровня (844),
  • 17 автомобилей и автоцистерн (3188),
  • 2 единицы специальной техники (101).

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Кроме того, с начала вторжения ВСУ обезвредили:

  • 234 самолета, 
  • 196 крылатых ракет,
  • 15 кораблей и катеров.

Больше всего потерь у захватчиков сейчас в районе Донецка.

Напомним, ВСУ нанесли восемь ударов по опорным пунктам врага на юге. Войска РФ потеряли в регионе живую силу, вооружение и технику, в частности танк, Ураган и Панцирь-С1.

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