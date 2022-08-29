Названы потери РФ за последние сутки

Количество убитых оккупантов перевалило за отметку в 47 тысяч человек

С начала вторжения в Украину российская армия потеряла убитыми уже около 47100 своих солдат и наемников. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Так, за последние сутки украинскими бойцами ликвидированы:

350 человек личного состава,

5 танков (всего с начала вторжения 1947),

12 боевых бронированных машин (всего 4269),

10 артиллерийских систем (1060),

5 РСЗО (279),

1 установку ПВО (149),

1 вертолет (203),

6 БПЛА оперативно-тактического уровня (844),

17 автомобилей и автоцистерн (3188),

2 единицы специальной техники (101).

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Кроме того, с начала вторжения ВСУ обезвредили:

234 самолета,

196 крылатых ракет,

15 кораблей и катеров.

Больше всего потерь у захватчиков сейчас в районе Донецка.

Напомним, ВСУ нанесли восемь ударов по опорным пунктам врага на юге. Войска РФ потеряли в регионе живую силу, вооружение и технику, в частности танк, Ураган и Панцирь-С1.

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