Названы потери РФ за последние сутки
Количество убитых оккупантов перевалило за отметку в 47 тысяч человек
С начала вторжения в Украину российская армия потеряла убитыми уже около 47100 своих солдат и наемников. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Так, за последние сутки украинскими бойцами ликвидированы:
- 350 человек личного состава,
- 5 танков (всего с начала вторжения 1947),
- 12 боевых бронированных машин (всего 4269),
- 10 артиллерийских систем (1060),
- 5 РСЗО (279),
- 1 установку ПВО (149),
- 1 вертолет (203),
- 6 БПЛА оперативно-тактического уровня (844),
- 17 автомобилей и автоцистерн (3188),
- 2 единицы специальной техники (101).
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Кроме того, с начала вторжения ВСУ обезвредили:
- 234 самолета,
- 196 крылатых ракет,
- 15 кораблей и катеров.
Больше всего потерь у захватчиков сейчас в районе Донецка.
Напомним, ВСУ нанесли восемь ударов по опорным пунктам врага на юге. Войска РФ потеряли в регионе живую силу, вооружение и технику, в частности танк, Ураган и Панцирь-С1.
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