Россияне провалили паспортизацию юга

Паспорта страны-агрессора согласились получить менее процента жителей, несмотря на давление захватчиков

Оккупанты продолжают кампанию по раздаче российских паспортов на захваченных территориях, но особых успехов в этом не имеют. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Отмечается, что раздачей паспортов агрессор хочет легализовать свою захватническую войну, но темпы паспортизации провальные. Так, в Бердянске за два месяца удалось выдать около 800 паспортов на 113 тыс. человек довоенного населения города.

“То есть российский паспорт за два месяца получили меньше процента жителей. Такие цифры лучше всего иллюстрируют уровень поддержки оккупантов со стороны местных”, – говорят в ЦНС.

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Также сообщается, что россияне специально создают продовольственный кризис и блокируют социальные выплаты от Украины на захваченных территориях. При этом свою помощь оккупанты предлагают в обмен на получение паспорта РФ.

Напомним, в Херсоне уничтожили воинскую часть и склады РФ. Украинские защитники уничтожили склады с боеприпасами и воинскую часть российских военных.

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