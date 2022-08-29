Минобороны обратилось с просьбой к украинцам в оккупации
Украинские военные не бьют по объектам гражданской инфраструктуры и в целом стараются беречь гражданское население. Однако на время активных боев жителей оккупированных территорий просят побеспокоиться о безопасном укрытии для себя. Об этом заявила начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге.
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“Очень просим, если нет возможности эвакуироваться с мест, где ведутся активные боевые действия, найти для себя укрытие. И переждать столь мощные активные действия в этом укрытии", – заявила она.
Гуменюк отметила, что сейчас развитие событий достаточно “мощным”, а ситуация меняется очень быстро.
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"Когда и что будет, когда нужно скрываться – каждый человек для себя осознанно может решить", – заявила она.
Напомним, ВСУ сообщили о прорыве первой линии обороны оккупантов под Херсоном. Ситуация на временно оккупированной территории Херсонщины, по заявлению оперативной группировки, "крайне непростая".
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