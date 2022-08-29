В ОП прокомментировали наступление ВСУ на юге

Украинцев просят не хайповать на теме войны и ждать официальных сообщений, а не инсайдов

В Офисе президента просят украинцев не "хайповать" на теме ожидаемого контрнаступления украинской армии и не разглашать данные о ходе военных операций. Соответствующее заявление опубликовал у себя в Телеграм советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Напоминаю всем политикам, экспертам и лидерам общественного мнения (понятно, что они все знают гораздо лучше непосредственных исполнителей) о важности не манипулировать и не спекулировать информацией о ходе военных операций ДО официальных заявлений представителей Вооруженных сил или Министерства обороны Украины”, – написал он.

Подоляк также попросил журналистов тщательно проверять источники информации, особенно делающие “суперсенсационные заявления".

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"Желание продемонстрировать свою "осведомленность", сопричастность к "инсайду" и "хайпануть" на "ситуативе" – естественно для любого информационного пространства. Но война – это не "контент", – подчеркнул он.

Напомним, ранее сегодня информпространство Украины “взорвалось” сообщением о прорыве первой линии обороны оккупантов под Херсоном.

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