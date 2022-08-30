Оккупанты укрепляются в Херсоне и заявляют, что "городу ничто не угрожает"
Минобороны Российской Федерации рассказывает в российских СМИ, что сорвали контрнаступление украинских войск на юге.
Оккупационная администрация Херсонской области сообщила, что в регионе выстроено "несколько защитных рубежей" и области "ничего не угрожает". Об этом сообщает "замглавы" оккупационной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
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"Херсонская область полностью находится под охраной профессиональных военных из министерства обороны Российской Федерации. Выстроено несколько защитных рубежей", - сказал он.
В Минобороны РФ при этом заявили, что "украинцы предприняли неудачную попытку прорыва в Херсонскую область".
Ранее в Вашингтоне оценили информацию о контрнаступлении на ВСУ на юге. Белый дом получил сообщения о том, что украинские войска начали контрнаступление на юге страны.
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