За сутки у РФ максимум потерь с начала марта: данные Генштаба

Вчера российская армия понесла самые тяжелые потери за 5 месяцев

В течение понедельника, 30 августа, украинские войска уничтожили около 450 солдат российской армии, а также большое количество техники. Это самый высокий показатель за последние месяцы. Больше суточных потерь у россиян было только на начальном этапе вторжения в феврале – начале марта. Цифры российских потерь приводит Генштаб ВСУ.

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Так, в течение прошедших суток ВСУ уничтожили:

450 военнослужащих армии РФ (всего с начала вторжения около 47 550),

7 танков (всего 1954),

25 боевых бронированных машин (4294),

19 артиллерийских систем (1079),

3 РСЗО (282),

2 средства ПВО (151),

1 вертолет (204),

3 БПЛА оперативно-тактического уровня (847),

29 автомобилей и автоцистерн (3217),

2 единицы специальной техники (103).

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Кроме того, с начала вторжения украинские бойцы уничтожили 234 самолета, 196 крылатых ракет и 15 кораблей.

Самые значительные потери за последние сутки враг понес под Донецком и Курахово Донецкой области.

Напомним, оккупанты укрепляются в Херсоне и заявляют, что "городу ничто не угрожает". Минобороны Российской Федерации рассказывает в российских СМИ, что сорвали контрнаступление украинских войск на юге.

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