За сутки у РФ максимум потерь с начала марта: данные Генштаба
В течение понедельника, 30 августа, украинские войска уничтожили около 450 солдат российской армии, а также большое количество техники. Это самый высокий показатель за последние месяцы. Больше суточных потерь у россиян было только на начальном этапе вторжения в феврале – начале марта. Цифры российских потерь приводит Генштаб ВСУ.
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Так, в течение прошедших суток ВСУ уничтожили:
- 450 военнослужащих армии РФ (всего с начала вторжения около 47 550),
- 7 танков (всего 1954),
- 25 боевых бронированных машин (4294),
- 19 артиллерийских систем (1079),
- 3 РСЗО (282),
- 2 средства ПВО (151),
- 1 вертолет (204),
- 3 БПЛА оперативно-тактического уровня (847),
- 29 автомобилей и автоцистерн (3217),
- 2 единицы специальной техники (103).
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Кроме того, с начала вторжения украинские бойцы уничтожили 234 самолета, 196 крылатых ракет и 15 кораблей.
Самые значительные потери за последние сутки враг понес под Донецком и Курахово Донецкой области.
Напомним, оккупанты укрепляются в Херсоне и заявляют, что "городу ничто не угрожает". Минобороны Российской Федерации рассказывает в российских СМИ, что сорвали контрнаступление украинских войск на юге.
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