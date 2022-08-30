ВСУ отказались подтвердить освобождение 4 сел под Херсоном

Военные не подтверждают, но и не опровергают освобождение населенных пунктов на Херсонщине

В Министерстве обороны пока не готовы подтвердить или опровергнуть информацию СМИ об освобождении четырех населенных пунктов в Херсонской области. Соответствующее заявление сделала руководитель пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Так, комментируя сообщение американского канала CNN о том, что ВСУ освободили 4 села под Херсоном, Гуменюк сообщила о продолжающихся позиционных боях в регионе. Целью украинских бойцов на херсонском направлении сейчас является не только улучшение тактического положения своих сил, но также стремление не допустить подход вражеских резервов.

"В отличие от компании CNN, я очень переживаю за судьбу тех людей, которые проживают в этих населенных пунктах, и тех подразделений, которые ведут за них бои, поэтому мы пока ничего не подтверждаем. Мы работаем, как только будет возможность, мы обязательно сообщим", – сказала Гуменюк.

Напомним, накануне вечером CNN со ссылкой на свои источники сообщил об освобождении сел Новодмитровка, Архангельское, Томина Балка и Правдино в Херсонской области.

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