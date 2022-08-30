Убийство пленных в Еленовке: Прокуратура назвала причину взрыва

Правоохранители вместе с экспертами проанализировали видео с места трагедии

Источником взрыва, который убил несколько десятков украинских пленных в оккупированной Еленовке Донецкой области, вероятно, был боеприпас от огнемета. Об этом заявили в Офисе генерального прокурора Украины в ответе на журналистский запрос DW.

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Так, согласно предварительным выводам украинских следователей, в бараке, куда оккупанты поместили пленных украинцев, взорвался термобарический боеприпас – капсула с горючей смесью для огнемета типа “Шмель” или “Рысь”.

К такому выводу украинские правоохранители пришли, проанализировав опубликованные видеозаписи с места взрыва вместе с военными специалистами.

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"В то же время в уголовном производстве продолжается проведение судебной комплексной экспертизы оружия и следов и обстоятельств его использования, взрывотехнической, пожарно-технической экспертиз", – заявили в Офисе генпрокурора.

Уголовное дело по взрыву в Еленовке расследуют согласно ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны соединено с умышленным убийством).

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