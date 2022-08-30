В Мариуполе случился “голодный бунт” – мэрия

Из-за нехватки гуманитарки люди подняли подобие бунта

В оккупированном Мариуполе состоялся первый "голодный бунт". Об этом сообщил в Telegram советник мэра Петр Андрющенко.

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По его словам, никакой гуманитарной помощи населению разрушенного города захватчики не предоставляют. По этой причине единственным источником еды для многих горожан оказалась гуманитарная помощь от Красного Креста.

Однако сегодня из-за слишком большого количества людей, явившихся на пункт выдачи гуманитарной помощи Красный Крест решил отменить выдачу. Собравшиеся люди начали выражать недовольство.

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“Возник настоящий бунт. И это только начало. Оккупанты доводят людей до края выживания. Бунтам быть. Последствия демократии дают о себе знать”, – написал Андрющенко.

Напомним, в Мариуполе подорвали патруль оккупантов. Партизаны "приманили" оккупантов сообщением о том, что в одном из домов скрываются "азовцы".

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