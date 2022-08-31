Зеленский подписал документы для "таможенного безвиза" с ЕС

Глава государства сообщил о подписании документов о присоединении к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами и к Конвенции о процедуре совместного транзита.

Президент Владимир Зеленский подписал необходимые документы для запуска так называемого таможенного безвиза с Евросоюзом. Об этом Зеленский сообщил во вторник, 30 августа, в своем обращении.

Он отметил, что сегодня Верховная Рада поддержала несколько важных законов и ратификаций, приближающих Украину к Европейскому союзу.

"Только что я подписал эти документы о присоединении к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами и к Конвенции о процедуре совместного транзита. Они являются фактической реализацией таможенного безвиза", - сказал Зеленский.

Он добавил, что все ветви власти Украины сделали это в рекордный срок и совершенно слаженно.

Напомним, Верховная Рада 15 августа одобрила "таможенный безвиз" с Евросоюзом. Отмечалось, что это позволит Украине ввести обмен информацией о транзитных грузах с 36 странами в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что Евросоюз пригласил Украину к "таможенному безвизу".

Таможенный безвиз позволит с использованием декларации Т1 перемещать грузы из стран Евросоюза в Украину и наоборот без дополнительных переоформлений во внутренний транзит. Оплачивать таможенные платежи будет отправитель. Ожидается, что это значительно ускорит логистику. Декларация Т1 - это транзитная декларация, которая необходимо при ввозе товаров на территорию ЕС, а также для пересечения территорий стран-участниц в режиме транзит. Оформление Т1 требуется для всех групп товаров в соответствии с действующим таможенным законодательством ЕС.

Новини от Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet