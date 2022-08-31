Глава МИД Бельгии извинилась за визит в оккупированный Крым

Лябиб ездила на захваченный полуостров как журналист и документалист

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб признала вину и попросила прощения за свой незаконный визит в оккупированный Крым летом прошлого года. Об этом говорится в совместном заявлении МИД Украины и Бельгии, опубликованном по итогам встречи министров двух стран.

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В заявлении отмечается, что Лябиб, будучи тогда просто журналистом и режиссером-документалистом, поехала в Севастополь в нарушение законов Украины. Целью поездки были съемки материалов для проекта, в рамках которого Лябиб хотела показать методы России по использованию культуры в качестве инструмента пропаганды.

“Она искренне сожалеет о том, что визит состоялся при таких обстоятельствах. Министр Лябиб всегда защищала суверенитет и целостность Украины в ее международно признанных границах, а также статус Крыма как неотъемлемой части Украины", – говорится в заявлении.

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При этом Лябиб заверила главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в своей поддержке Украины и готовности Бельгии содействовать возвращению мира и восстановлению Украины.

Напомним, недавно в Крыму журналистка забронировала номер в отеле на имя Залужного. Девушка указала, что цель визита – просмотр салюта в честь дня освобождения Крыма от российских оккупантов. Менеджер отеля приняла заявку.

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