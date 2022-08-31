Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Украина финансирует 650 больниц в оккупации – МОЗ

Зарплаты медикам выплачивают, но поставки медикаментов блокируют захватчики
 |  Автор: Юрий Кобзар
Украина финансирует 650 больниц в оккупации – МОЗ
Иллюстративное фото / facebook.com/moz.ukr

Украина продолжает финансировать из своего бюджета 649 больниц, которые работают в оккупации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Читайте также: ЗАЭС должна быть деоккупирована и передана под полный контроль Украины: МИД

По словам замглавы МОЗ Алексея Яременко, финансирование получают больницы, с которыми удалось сохранить связь. Деньги идут в частности на зарплаты медикам.

"Ежемесячно медицинские учреждения на временно оккупированных территориях и те, которые касаются линии фронта, получают 1/12 объема годового финансирования", - сказал Яременко.

При этом Россия блокирует поставки любых лекарств с подконтрольных Украине территорий.

Напомним, в Херсоне оккупанты пытаются купить голоса для "референдума". Оккупанты создают гуманитарный кризис и предлагают денежную помощь на условиях отказа от украинского гражданства и получения российского паспорта.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK