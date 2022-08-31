Украина финансирует 650 больниц в оккупации – МОЗ
Украина продолжает финансировать из своего бюджета 649 больниц, которые работают в оккупации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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По словам замглавы МОЗ Алексея Яременко, финансирование получают больницы, с которыми удалось сохранить связь. Деньги идут в частности на зарплаты медикам.
"Ежемесячно медицинские учреждения на временно оккупированных территориях и те, которые касаются линии фронта, получают 1/12 объема годового финансирования", - сказал Яременко.
При этом Россия блокирует поставки любых лекарств с подконтрольных Украине территорий.
Напомним, в Херсоне оккупанты пытаются купить голоса для "референдума". Оккупанты создают гуманитарный кризис и предлагают денежную помощь на условиях отказа от украинского гражданства и получения российского паспорта.
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