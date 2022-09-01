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ВСУ уничтожают систему ПВО врага на юге – разведка Британии

Американские противорадарные ракеты оказались очень кстати на южном участке фронте
 |  Автор: Юрий Кобзар
ВСУ уничтожают систему ПВО врага на юге – разведка Британии
Иллюстративное фото / wikipedia.org

Украинская армия осуществляет наступательные операции на южном участке фронте, для поддержки которых наносятся интенсивные дальние удары по российским складам и штабам. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

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Британцы отмечают, что в сети появились видео применения украинской боевой авиацией американских противорадарных ракет HARM. Кроме того, российская сторона ранее уже заявляла об обнаружении обломков таких ракет в местах поражения своих радаров.

В Минобороны Британии поясняют, что российская армия уделяет много внимания оборудованию наземной противовоздушной обороны. В этом контексте радиолокационное покрытие фронта является важнейшим элементом российской системы обороны в Украине.

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"Существенное и устойчивое разрушение российских радаров ракетами HARM станет серьезным ударом по и без того проблемной осведомленности России о ситуации", – считают в британской разведке.

Напомним, у РФ снова рекордные потери. По данным украинского Генштаба, за сутки россияне потеряли очень много солдат и бронетехники.

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