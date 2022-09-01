ВСУ уничтожают систему ПВО врага на юге – разведка Британии

Американские противорадарные ракеты оказались очень кстати на южном участке фронте

Украинская армия осуществляет наступательные операции на южном участке фронте, для поддержки которых наносятся интенсивные дальние удары по российским складам и штабам. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

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Британцы отмечают, что в сети появились видео применения украинской боевой авиацией американских противорадарных ракет HARM. Кроме того, российская сторона ранее уже заявляла об обнаружении обломков таких ракет в местах поражения своих радаров.

В Минобороны Британии поясняют, что российская армия уделяет много внимания оборудованию наземной противовоздушной обороны. В этом контексте радиолокационное покрытие фронта является важнейшим элементом российской системы обороны в Украине.

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"Существенное и устойчивое разрушение российских радаров ракетами HARM станет серьезным ударом по и без того проблемной осведомленности России о ситуации", – считают в британской разведке.

Напомним, у РФ снова рекордные потери. По данным украинского Генштаба, за сутки россияне потеряли очень много солдат и бронетехники.

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