РФ анонсировала удары по школам: Эксперты объяснили причину

Россия уже пообещала, что ВСУ будут бомбить школы. Известно, зачем это было сказано

Россияне могут устроить провокацию с обстрелами школ на 1 сентября, для чего заранее обвинили ВСУ в подготовке таких обстрелов. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Читайте также: У РФ снова рекордные потери: Сводка Генштаба

Отмечается, что накануне российские военные опубликовали перечень учебных заведений на захваченных ими территориях, по которым ВСУ якобы готовятся нанести удары 1 сентября.

В ISW предложили три версии, для каких целей Россия опубликовала это заявление, и что агрессор намерен предпринять.

Читайте также: Зеленский обратился к детям в День знаний

Первый сценарий является наиболее опасным. Согласно этой версии российские войска нанесут удары по учебным заведениям на захваченной территории, после чего обвинят в этом ВСУ.

Второй сценарий более вероятен. Своими заявлениями о возможных ударах ВСУ оккупанты просто стремятся оправдать очень малое число учеников на подконтрольной им территории.

Согласно третьей версии, войска РФ хотят использовать некоторые школы в качестве военных баз, поэтому публично о них упомянули, чтобы ВСУ побоялись туда стрелять ввиду публичности события.

Напомним, ВСУ уничтожают систему ПВО врага на юге. Американские противорадарные ракеты оказались очень кстати на южном участке фронте.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.