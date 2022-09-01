Виллу Зеленского в Италии запретили сдавать россиянам

Итальянские СМИ пустили, а затем и опровергли слух касательно виллы Зеленского в Тоскане

Зеленский через свою компанию владеет виллой в Италии / facebook.com/dshmyhal

Семья Зеленских, владеющая виллой в итальянском городе Форте-дей-Марми, запретила управляющей компании сдавать объект в аренду гражданам РФ. Об этом пишет итальянское издание “La Stampa”.

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Отмечается, что некоторое время назад местные СМИ растиражировали новость, будто бы виллу Зеленских арендовала российская пара за 50 тысяч евро в месяц. При этом утверждалось, что арендовать объект хотели также туристы из Кореи, но предпочтение отдали россиянам.

Итальянские журналисты решили разобраться в ситуации и быстро выяснили, что ранее растиражированные слухи оказались ложью. По словам агента по недвижимости Клаудио Сальвини, Елена Зеленская дала его компании мандат на управление виллой с оговоркой, что объект нельзя сдавать в аренду россиянам.

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По словам Сальвини, вероятно, кто-то случайно услышал рядом с виллой русскую речь и решил, что дом арендовали россияне. Он допустил, что арендаторы могли просто пригласить россиян в гости.

"Вилла не сдавалась россиянам, потому что у нас есть ордер от владельца, который категорически запрещает нам это делать. Можем сдать кому-угодно, но чтобы они были другой национальности: европейцы, американцы и так далее", – пояснил риэлтор.

Напомним, Зеленский обратился к детям в День знаний. Важно, что учебный год начинается и что знание об Украине не прерывается, отметил глава государства.

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