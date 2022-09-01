Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС
Делегация МАГАТЭ после полудня 1 сентября прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре. Об этом сообщает украинское госагентство “Эгнергоатом”.
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“Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС”, – говорится в коротком сообщении без каких-либо подробностей.
Российские СМИ также сообщают о прибытии делегации и публикуют кадры проезда колонны, как утверждается, уже на территории АЭС.
Параллельно российская пропаганда в течение всего дня распространяет информацию российских военных о якобы попытке украинской ДРГ захватить АЭС и якобы уничтожении этой группы.
Напомним, оккупанты готовятся к эвакуации сотрудников Росатома с территории ЗАЭС. Подготовка к эвакуации проходит скрытно, сообщили в ГУР.
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