Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС

Независимые наблюдатели должны проинспектировать состояние АЭС, полгода назад захваченной российскими оккупантами

Делегация МАГАТЭ после полудня 1 сентября прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре. Об этом сообщает украинское госагентство “Эгнергоатом”.

Читайте также: Миссия МАГАТЭ прошла в "серую зону" - СМИ

“Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС”, – говорится в коротком сообщении без каких-либо подробностей.

Российские СМИ также сообщают о прибытии делегации и публикуют кадры проезда колонны, как утверждается, уже на территории АЭС.

Параллельно российская пропаганда в течение всего дня распространяет информацию российских военных о якобы попытке украинской ДРГ захватить АЭС и якобы уничтожении этой группы.

Напомним, оккупанты готовятся к эвакуации сотрудников Росатома с территории ЗАЭС. Подготовка к эвакуации проходит скрытно, сообщили в ГУР.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.