Арест Медведчука безумно деморализовал агентов РФ – Данилов

Кремлевская агентура была шокирована арестом кума Путина

После ареста народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука российская агентура в Украине была “безумно деморализована”. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала 1+1.

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Секретарь СНБО признался, что о грядущем задержании Медведчука знали всего два человека, включая президента Владимира Зеленского.

“Я могу сказать: после этого деморализация агентуры была безумной. Они просто были здесь все в шоке и говорили: как? Самого Медведчука? Это же неприкосновенный человек, это кум Путина! Как вообще такое возможно?” — рассказал Данилов.

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По его словам, соратник Медведчука по ОПЗЖ Юрий Бойко сейчас находится в чешских Карловых Варах, что можно считать его позицией.

“Война многих расставляет на свои места”, — сказал Данилов.

Напомним, на днях на Львовщине арестовали землю жены Медведчука. Земельные участки в туристической зоне семейство нардепа незаконно присвоило 13 лет назад.

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