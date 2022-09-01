Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

"Раба, грязь Москвы": Данилов грубо ответил на заявление Матвиенко

Глава СНБО выразил сомнение, что РФ сможет победить Украину
 |  Автор: Юрий Кобзар
"Раба, грязь Москвы": Данилов грубо ответил на заявление Матвиенко
Алексей Данилов - глава СНБО Украины / facebook.com/danilov.oleksiy

По итогам этой войны для России будет важно, чтобы ей хватило денег на выплаты репараций Украине. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов у себя в Твиттере.

Читайте также: Данилов высказался о будущем жителей ОРДЛО

Так, Данилов отреагировал на заявление спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, которая сегодня выразила уверенность, что у России достаточно ресурсов, чтобы выиграть войну против Украины.

В ответ на это Данилов назвал Матвиенко “рабой, подножкой, грязью Москвы”, а также “человеком без чести, проклятому своей Родиной”. Последнее, вероятно, является напоминанием, что Матвиенко родилась в Шепетовке Хмельницкой области.

Читайте также: Данилов рассказал о переговорах с РФ по азовцам

“России должно хватить только одного ресурса – на выплаты репараций и контрибуций Украине, на массовые захоронения своих военных и на справедливость приговора”, – написал Данилов.

Напомним, Данилов заявил, что арест Медведчука безумно деморализовал агентов РФ. Кремлевская агентура была шокирована арестом кума Путина.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.
 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK