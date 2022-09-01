"Раба, грязь Москвы": Данилов грубо ответил на заявление Матвиенко

Глава СНБО выразил сомнение, что РФ сможет победить Украину

По итогам этой войны для России будет важно, чтобы ей хватило денег на выплаты репараций Украине. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов у себя в Твиттере.

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Так, Данилов отреагировал на заявление спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, которая сегодня выразила уверенность, что у России достаточно ресурсов, чтобы выиграть войну против Украины.

В ответ на это Данилов назвал Матвиенко “рабой, подножкой, грязью Москвы”, а также “человеком без чести, проклятому своей Родиной”. Последнее, вероятно, является напоминанием, что Матвиенко родилась в Шепетовке Хмельницкой области.

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“России должно хватить только одного ресурса – на выплаты репараций и контрибуций Украине, на массовые захоронения своих военных и на справедливость приговора”, – написал Данилов.

Напомним, Данилов заявил, что арест Медведчука безумно деморализовал агентов РФ. Кремлевская агентура была шокирована арестом кума Путина.

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