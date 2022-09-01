"Раба, грязь Москвы": Данилов грубо ответил на заявление Матвиенко
По итогам этой войны для России будет важно, чтобы ей хватило денег на выплаты репараций Украине. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов у себя в Твиттере.
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Так, Данилов отреагировал на заявление спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, которая сегодня выразила уверенность, что у России достаточно ресурсов, чтобы выиграть войну против Украины.
В ответ на это Данилов назвал Матвиенко “рабой, подножкой, грязью Москвы”, а также “человеком без чести, проклятому своей Родиной”. Последнее, вероятно, является напоминанием, что Матвиенко родилась в Шепетовке Хмельницкой области.
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“России должно хватить только одного ресурса – на выплаты репараций и контрибуций Украине, на массовые захоронения своих военных и на справедливость приговора”, – написал Данилов.
Напомним, Данилов заявил, что арест Медведчука безумно деморализовал агентов РФ. Кремлевская агентура была шокирована арестом кума Путина.
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